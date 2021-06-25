Украина

Украинский хавбек поделился своими эмоциями после перехода в львовский клуб.

Полузащитник Руха Орест Кузик прокомментировал свой переход в львовский клуб из кипрского Пафоса.

"Рад вернуться во Львов. Буду делать все возможное и невозможное, чтобы команда показывала хорошие результаты, а я радовал своей игрой болельщиков.

Адаптация особенно не нужна, потому что практически всех я знаю, со всеми общаюсь и дружу. Много с кем уже играл.

9-й номер на футболке? Я хотел взять 17-й номер, но он уже был занят, поэтому пока взял такой. Надеюсь он будет для меня счастливым и под ним я много буду забивать и отдавать голевые передачи. Повторюсь, самое главное, показывать хорошую игру на поле и добывать результат, тогда все будет хорошо", – сказал Кузик в эфире YouTube-канала Руха.

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