Украина

Львовский клуб пополнился очередным футболистом.

Полузащитник Орест Кузик вернулся в чемпионат Украины.

Украинец на правах свободного агента стал игроком львовского Руха. Контракт с хавбеком рассчитан до 2024 года.

Последним клубом 26-летнего Кузика был кипрский Пафос. В его составе он провел 12 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

Кузык – воспитанник львовского футбола. Ранее полузащитник выступал за Говерлу, Сталь, СК Днепр-1 и Десну.

Напомним, что недавно Рух продлил контракт с Гагуном, а также подписал экс-голкипера Александрии Панькива.