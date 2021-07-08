Украина

Паоло Бьянко рассказал о своих функциях в донецком клубе.

Тренер по технике донецкого Шахтера Паоло Бьянко рассказал о своих функциях в расположении "горняков".

"Я выполняю не только технические задачи, но и работаю как ассистент вместе с Давиде Поссанцини и Микеле Кавалли. Мы стараемся делать все, о чем просит нас Де Дзерби. Одним словом, мы здесь для того, чтобы помогать Мистеру.

Работа с защитниками? Да, я более внимательно смотрю на фазу обороны. Наблюдаю, как каждый защитник играет индивидуально. Повторюсь, делаем все, что просит нас Мистер, и делаем это всегда.

Начало работы с Де Дзерби? 15 лет назад мы играли вместе в Катании в Серии В, там у нас была хорошая связка. После завершения карьеры футболиста я начал тренировать, а два года назад Роберто пригласил меня в свой штаб. Я с удовольствием согласился. Считаю Де Дзерби одним из лучших тренеров Италии.

У Роберто точно была цель тренировать за границей. Это правильный выбор, потому что Шахтер – легендарный европейский клуб, который всегда играл на топ-уровне.

Слова для болельщиков? Мы можем пообещать, что будем, как всегда, упорно работать каждый день по 24 часа в сутки", — приводит слова Бьянко официальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины прибыли в расположение Шахтера.

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