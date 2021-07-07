Украина

Только защитник Сергей Кривцов не прибыл на сборы из-за травмы.

Четыре футболиста сборной Украины присоединились к донецкому Шахтеру на учебно-тренировочном сборе в Австрии, сообщает пресс-служба "горняков".

В расположение команды Роберто Де Дзерби прибыли вратарь Андрей Пятов, защитник Николай Матвиенко, полузащитник Тарас Степаненко и вингер Марлос, которые находились в обойме Андрея Шевченко на Евро-2020.

Защитник Сергей Кривцов пока не прибыл в расположение "горняков", так как у него повреждение, которое он получил в матче против англичан.

Напомним, сборная Украины покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив Англии (0:4).

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