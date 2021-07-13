Украина

Голкипер "бело-синих" продолжает восстанавливаться после травмы.

Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет прокомментировал процесс своего восстановления после операции на двуглавой мышце плеча, которая прошла в апреле этого года.

19-летний украинец отправился на второй учебно-тренировочный сбор вместе с киевской командой, но его тренировки проходят индивидуально.

"В настоящее время у меня проходит процесс втягивания к тренировкам. С Михаилом Леонидовичем только начал подготовку к возвращению в общую группу. Я только приступил к индивидуальной работе.

Восстановление после травмы? Я получил травму во время разминки перед матчем с Десной — тогда я почувствовал боль в руке. Оказалось, что это разрыв бицепса. Поэтому он меня так долго беспокоил. Мне сделали операцию в Мюнхене в апреле. Две недели ходил в лангете. Потом поехал домой в отпуск и занимался по индивидуальной программе, которую присылал тренер-реабилитолог. А когда вернулся в Киев, уже стал выполнять упражнения, которые требуют большей выносливости.

Поддержка в период восстановления? Все поддерживали — семья, тренерский штаб, ребята из команды. Очень трудно было. Целых четыре месяца я, можно сказать, даже не касался мяча. Затяжное восстановление, но, думаю, все к лучшему.

Ограничения на тренировках? Мне пока нельзя падать. Перед тренировкой нужно обязательно много времени уделять растяжке, делаю растяжку с мячом под контролем Михаила Леонидовича. Во время упражнений в группе, когда задействованы вратари, а тренер свободен, он занимается со мной индивидуально.

Прогноз врачей на сроки возвращения? Врачи говорят, что еще две-три недели нужно будет тренироваться индивидуально, после чего уже можно понемногу втягиваться в общую группу", — приводит слова Нещерета официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Вербич и Де Пена вернулись в основную группу Динамо.