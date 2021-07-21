Украина

Бывший почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий в очередной раз обвинил футбольных чиновников в двойных стандартах.

Дисквалифицированный пожизненно за избиение арбитра бывший почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий возмущен тем, что его команде не дали шанса побороться за место в УПЛ, вакантное после снятия с соревнований Олимпика.

"В футбольном сообществе привыкли жить по двойным стандартам, – цитирует Собуцкого официальный сайт Агробизнеса. – Много вопросов к выборочному лицензированию клубов для получения аттестата УПЛ".

"По спортивному принципу повысились три коллектива, а вот с тем, кто должен был занять место Олимпика, возникают вопросы. В регламенте ситуация с заменой снявшейся команды не прописана, все решает исполком УАФ. И здесь все делается в ручном режиме".

"Агробизнес проходил аттестацию в УПЛ, но нам выдали аттестат на Первую лигу, мотивируя это лишь тем, что мы не попали в первую тройку. А представителям клубов УПЛ, которые голосовали за преемника Олимпика сказали, что Агробизнес вообще не проходил аттестацию на УПЛ, то есть не претендовал на участие в Премьер-лиге".

"В итоге в УПЛ оставили Минай, владелец которого находится под санкциями, а на сам клуб, вылетевший в Первую лигу, были наложен запрет на трансферы от ФИФА".

"Или взять ситуацию со стадионом Украина, которому два "эксперта" из Киева по команде "Фас!" присвоили вторую категорию, из-за чего Рух и Львов фактически силой загнали на Арену Львов".

"Позиция Агробизнеса очевидна: законы и правила должны быть одинаковыми для всех. А футбольным чиновникам в дорогих костюмах, пытающимся за счет патриотических лозунгов поднять свои имидж и самооценку, советую: если не способны помочь, то хотя бы не мешайте тем, кто хочет развивать украинский футбол".

Ранее исполком УАФ утвердил Минай 16-й командой УПЛ на сезон-2021/22.