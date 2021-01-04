Украина

Бывший почетный президент Агробизнеса Олег Собуцкий, избивший арбитра, имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Рассмотрев апелляцию Олега Собуцкого и ФК Агробизнес на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ от 23.07.2020, Апелляционный комитет УАФ отказался ее удовлетворить и оставил наказание в полном объеме — сообщил официальный сайт УАФ.

Таким образом, бывшему почетному президенту ФК Агробизнес Олегу Собуцкому за избиение арбитра после матча Первой лиги Агробизнес — Минай 15 июля 2020 года запрещено вести любую деятельность, связанную с футболом пожизненно.

ФК Агробизнес оштрафован на 500 000 гривен, а также клубу запрещено проводить домашние матчи на стадионе Юность в г. Волочиск до особого указания Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Ранее в эксклюзивном интервью для Football.ua Собуцкий изложил свой взгляд на произошедшие события.