Украина

Хавбек днепрян рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

Полузащитник Днепра-1 Игорь Когут поделился своими мыслями накануне старта предстоящего сезона в УПЛ.

"Предстоящий сезон ждем с нетерпением. Стоит задача выхода в еврокубки.

Провели хороший второй круг – показали, что в принципе эта цель достижима. По итогам второго круга мы в принципе туда залезли. Будем стараться побеждать и выходить в еврокубки.

От себя жду стабильной игры, хорошей результативности, чтобы помочь команде", — сказал Когут в эфире клубного YouTube-канала.

Напомним, в первом туре УПЛ Днепр-1 сыграет против Ворсклы. Игра состоится 26 июля.