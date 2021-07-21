Титульным спонсором ровненского клуба будет букмекерская контора Parimatch.
НК Верес
21 июля 2021, 22:22
Новичок УПЛ — Верес — представил два новых комплекта формы на предстоящий сезон-2021/22.
Новые комплекты игровых форм выполнены в красных и черных цветах. Вратарская форма выполнена в голубом цвете.
Титульным спонсором ровненского клуба будет букмекерская контора Parimatch, который также присутствует на футболках еще трех клубов УПЛ — Шахтера, Мариуполя и Днепра-1.
Техническим спонсором команды Юрия Вирта выступает компания Kelme, контракт с которой рассчитан на три года.
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