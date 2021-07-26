Украина

Хавбек киевлян оценил тренировочные сборы.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский прокомментировал победу на сборах над Газиантепом (3:2) и оценил готовность команды перед стартом нового сезона УПЛ.

"В спарринге с Газиантепом только плюсы. Конечно, хотелось проверить себя на фоне Вильярреала, это команда куда сильнее и именитее. Но это тоже достаточно сильный соперник, представляющий большой чемпионат. Мы увидели на что способны на фоне него.

На сборах много путешествовали. Конечно, это непросто, но мы сыграли с хорошими соперниками, получили опыт перед Лигой чемпионов. Какие игры запомнились? Наверное, с Атлетиком Бильбао и Унионом. Понравились эти спарринги, интересные соперники".

"Как обычно, в конце сборов чувствуется усталость. Сейчас вернемся в Киев и будем готовиться непосредственно к первому матчу. Конечно, готовы к старту сезона на 100 процентов. Провели здесь много матчей. Первая игра с Вересом покажет, на сколько мы хорошо подготовились.

Мы уже соскучились по нашим болельщикам. Очень хочется поскорее выйти на поле Олимпийского и порадовать их хорошей игрой", — сказал Андриевский.

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