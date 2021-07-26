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Беньо отвечал на вопросы вместо Игора Йовичевича, который получил удаление в матче против Ворсклы.

Ассистент главного тренера Днепра-1 Юрий Беньо прокомментировал ничейный результат в поединке стартового тура УПЛ против полтавской Ворсклы (2:2).

"В Полтаве матчи всегда складываются эмоционально. Мы второй раз подряд заканчиваем здесь матчи в меньшинстве. Первая игра чемпионата за полтора месяца – все соскучились. Обе команды не хотели уступать, много единоборств. За это мы и любим футбол!

Новая схема с тремя центральными защитниками? Еще в прошлом сезоне мы использовали такую схему игры в некоторых матчах. В первую очередь отталкиваешься от игроков, которые есть в обойме. Плюс готовишься к сопернику, изучаешь его сильные стороны и хочешь их нивелировать за счет этого.

Напряжение поединка и некоторые решения рефери привели к удалениям. Понятно, что эмоции были у всех. Сложный матч, дважды отыгрались, могли забить третий мяч, искали счастья у чужих ворот, а не просто отбивались.

Тренерский штаб доволен всеми игроками. Мы видим, как все работают на тренировках. Единственная проблема во времени, потому что многие игроки присоединились на сборах позже. Им нужно время, чтобы они адаптировались и поняли наши требования. Думаю несколько матчей и все будет хорошо", — сказал Беньо в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ворскла — Днепр-1.