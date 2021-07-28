Украина

Наставник Миная рассказал о своем возвращении в закарпатскую команду.

Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал свое возвращение в закарпатский клуб накануне старта нового сезона в УПЛ.

"Встретились с президентом клуба, попили кофе, поговорили. Обсудили все моменты нашей предыдущей работы: что было правильно, а что нет. Проанализировали всю работу в клубе за тот период. Решили, что надо снова вместе работать и вернуть успехи нашему клубу, строить новую команду.

Мы прекрасно понимали в каких условиях тогда работали. У нас была всего неделя до дебютного старта в УПЛ. Многие остались с того состава, который выиграл Первую лигу. Но как таковой трансферной политики у нас не было. Взяли несколько футболистов с опытом, которые, по нашему мнению, должны были помочь. И они это сделали. Видимо мы извлекли максимум из той команды в прошлом сезоне. Были, конечно, ошибки: как мои, так и игроков. Команда — это единый коллектив и все мы ошибались. Сейчас это уже нет смысла вспоминать.

Перед тем как повторно принять команду, у меня было два месяца творческого отпуска. За это время многое проанализировал, почему так получилось, что было не так, где нужно было сделать по-другому. Но сейчас это совсем другая команда, другие футболисты, другие обстоятельства да и чемпионат будет другим. Не хочу думать о прошлом, а хочу думать о будущем и добиться успеха с Минаем.

Если говорить о селекции в этом сезоне, то мы до последнего не понимали в какой лиге будем играть. Мы с руководством эти моменты обсуждали. Если бы играли в Первой лиге, то мы бы делали ставку на молодежь — до 23 лет, если УПЛ — то стоит разбавить их игроками с опытом. Как видим, будем играть в элите, поэтому исключительно с молодыми игроками шансов на успех было бы мало. Да, молодежь — это скорость, амбициозность и неуступчивость, но у них нет опыта работы под большим давлением — под давлением СМИ, ожиданий болельщиков, соперника, выездных матчей. Поэтому пригласили и опытных футболистов. У нас есть игроки, которым еще нет 21 года, а есть которым 25 лет и больше. У нас хороший баланс в этом плане.

В какой футбол будем играть? Сейчас прогнозировать трудно. Мы не можем сейчас это сказать. Будем отталкиваться от соперника, от текущей игры, имеющегося состава. Будем играть в тот футбол, который будет приносить нам результат. И, конечно, хотим радовать наших болельщиков.

Хочется, чтобы этот чемпионат прошел хорошо: не было пауз, чтобы были болельщики на трибунах. Это важно. Надеюсь, что мы покажем хороший результат. Приглашаю всех на стадион, вход свободный. Нам нужна ваша поддержка. Как главный тренер команды обещаю, что команда будет биться на каждом участке поля, за каждый мяч. Приходите болеть за Минай", — приводит слова Кобина официальный сайт Миная.

Ранее сообщалось, что Минай заявил футболиста, из-за которого мог получить трансферный бан.