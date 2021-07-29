Украина

Football.ua предлагает вам новое видео на нашем канале.

В новом видео Football.ua мы рассказываем о топ-трансферах украинских клубов, которые не состоялись. В свое время в Шахтере, Динамо, Металлисте и даже Говерле могли оказаться футболисты, о которых сейчас говорит весь мир.

Многие слышали, что Шахтер в свое время интересовался Джанлуиджи Буффоном, но не только великий итальянец мог оказаться в украинском футболе. Целая россыпь футболистов, которые в свое время очень ярко заявили о себе в АПЛ, могли часть карьеры провести в УПЛ.

А что вы скажете о Погба в Заре? Рафаилов уверяет, что эта кандидатура рассматривалась, а переход мог вполне состояться.

Смотрите также другие видео на нашем Youtube-канале — там много интересного.