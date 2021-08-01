Украина

Нападающий Львова прокомментировал поединок против Шахтера.

Ренан считает, что счет матча против Шахтера не совсем справедлив, но уверен, что в следующих матчах Львов добьется большего.

"В первом тайме мы сыграли очень хорошо, не дав сопернику шансов, – сказал нападающий пресс-службе Львова. – После перерыва нагрузка возросла, ведь мы играли против Шахтера, а это всегда сложно".

"Мы хорошо прошли межсезонку, подготовились к чемпионату. Надо сохранять концентрацию и продолжать работать, готовясь к следующим матчам".

"Счет не совсем справедлив, поскольку Шахтеру немного повезло, что удалось забить три мяча, ведь до первого гола мы не давали сопернику реализовать свое преимущество".

Матч третьего тура УПЛ Львов проведет на выезде против Ворсклы 8 августа.