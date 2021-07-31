Украина

Новичок Миная рассказал о том, как оказался в команде.

Евгений Селезнев, собиравшийся ближайшие полгода не общаться с журналистами, сделал исключение для пресс-службы Миная.

"То, что я оказался в Минае, стечение обстоятельств, – цитирует нападающего официальный сайт Миная. – Я знал, что здесь отличный тренер, с которым мы в свое время вместе играли. Так что благодарю его, президента и вице-президента клуба, что поверили в меня".

"Я не играл полгода, но тренировался по три раза в день. Кросфит, зал, бокс, хоккей — все вместе. Старался поддерживать форму. Признаюсь, это были самые тяжелые полгода моей жизни, ведь я был без футбола".

"Для меня главное не мой рекорд по забитым мячам, а возможность помочь команде. Если я почувствую, что ничего не могу дать команде, то завершу карьеру".

Дебют Селезнева в составе закарпатцев может состояться в матче 2-го тура УПЛ Минай — Александрия, который состоится в субботу, 31 июля. Начало в 17:00.