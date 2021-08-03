Украина

Нападающий Вереса отметил юбилей в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок против Динамо, проигранный с разгромным счетом, стал юбилейным для нападающего Вереса Михаила Сергийчука.

30-летний форвард за свою карьеру сыграл 100 матчей в элитном украинском дивизионе — сообщил официальный сайт клуба из Ровно.

Дебют Сергийчука в УПЛ состоялся 3 августа 2014 года в составе Карпат. Всего за Карпаты Михаил провел в элите 21 поединок.

Кроме этого, на его счету в высшем дивизионе 17 матчей за Говерлу, 10 — за Ворсклу, 9 — за Олимпик, 11 — за Десну и 22 — за Верес.

В УПЛ на счету Сергийчука 16 забитых мячей.