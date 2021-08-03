Нападающий Вереса отметил юбилей в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги.
Михаил Сергийчук, фото ФК Верес
03 августа 2021, 19:54
Поединок против Динамо, проигранный с разгромным счетом, стал юбилейным для нападающего Вереса Михаила Сергийчука.
30-летний форвард за свою карьеру сыграл 100 матчей в элитном украинском дивизионе — сообщил официальный сайт клуба из Ровно.
Дебют Сергийчука в УПЛ состоялся 3 августа 2014 года в составе Карпат. Всего за Карпаты Михаил провел в элите 21 поединок.
Кроме этого, на его счету в высшем дивизионе 17 матчей за Говерлу, 10 — за Ворсклу, 9 — за Олимпик, 11 — за Десну и 22 — за Верес.
В УПЛ на счету Сергийчука 16 забитых мячей.