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Наставник черниговской команды поделился своими мыслями после победы над Ингульцем.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура УПЛ против Ингульца (2:0).

"Были до конца сплоченным коллективом. Не все получалось, но не опускали руки и дожали в концовке на морально-волевых.

Дубль Безбородько? И сейчас, и в прошлой игре выходил на замену и забивал. Парень черниговский, наверное, хорошо болеют за него, персонально.

Цымбалюк? Он практически всю неделю пропустил после полученного повреждения в прошлой игре. По сути, в общей группе он провел лишь одну вчерашнюю тренировку. Определенный риск был, но он справился — молодец. Пока с травмированными защитниками у нас не очень везет, поэтому пришлось выкручиваться.

Сегодня со стандартов не забили, но важно, что забили два мяча и порадовали болельщиков. Благодаря их поддержке команда и выиграла.

Хороший темп на старте сезона? Да, конечно, до 30 тура так и будет. Но если серьезно, то сложно говорить. Сейчас будут сложные соперники — матчи с Днепром-1, Динамо — там посмотрим. Стартовали нормально", — сказал Рябоконь в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Десна — Ингулец.