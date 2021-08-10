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Форвард черниговской команды поделился своими эмоциями после оформленного дубля в ворота Ингульца.

Нападающий черниговской Десны Денис Безбородько прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура УПЛ против Ингульца (2:0), в котором он оформил дубль, выйдя на замену.

"Главное, чтобы побеждала команда. Забил — хорошо, принес победу — тоже хорошо. Нападающий должен помогать команде забивать. Пока получается, а дальше посмотрим, как оно будет", — сказал Безбородько в эфире ТК Футбол 1/2/3.

"На замене еще тяжелее. Конечно, ты переживаешь в 2-3 раза больше. Легче на поле — ты играешь, а тут за ребят вдвойне переживаешь. Хотим добывать победы в каждой игре", — добавил защитник "северян" Евгений Цымбалюк.

Видеообзор матча Десна — Ингулец можно посмотреть на Football.ua.