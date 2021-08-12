Украина

Украинский специалист Сергей Ребров, якобы, продолжает готовить команду к новому сезону.

Украинская ассоциация футбола продолжает активные поиски нового тренерского штаба для национальной сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

Сообщалось, что есть два основных кандидата на пост наставника сборной Украины. Активнее остальных называли имена, Сергея Реброва и Мирона Маркевича.

Однако, спустя какое-то время, Мирон Маркевич сам заявил, что сборную возглавит Сергей Ребров, а сам опытный специалист объявил об уходе из УАФ из-за того, что хочет продолжать тренерскую деятельность.

Позже и президент УАФ Андрей Павелко признался, что футбольные власти Украины заинтересованы в приглашении в национальную команду Сергея Реброва.

Сложности возникли из-за контракта украинского специалиста с Аль-Айном из ОАЭ. Ребров пытался найти пункты в соглашении, чтобы разорвать контракт.

По последней информации в УАФ стали рассматривать другие кандидатуры. Якобы, Ребров и УАФ не смогли договорится о разрыве сотрудничества с Аль-Айном.

Как сообщает пресс-служба клуба из ОАЭ, Сергей Ребров находится на тренировочном сборе вместе с команды, продолжая подготовку в сезону.

تدريبات اليوم الأول في معسكر دبي ✅#نادي_العين pic.twitter.com/8SU1aLXL6e — نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ поручил провести переговоры с кандидатами на пост наставника сборной Украины до 12 августа.