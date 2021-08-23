Украина

Хавбек "горняков" еще раз рассказал о своем решение завершить выступления в составе сборной.

Вингер донецкого Шахтера Марлос прокомментировал свое решение завершить свои выступления в составе сборной Украины.

"Почему ушел из сборной? Я хочу играть, но уже не могу. Извините. Я буду всегда болеть за украинскую сборную. Слава Украине", — сказал Марлос в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Марлос не попал в список вызванных игроков на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022, после чего объявил о завершении карьеры в сборной.

Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию с Марлосом и его партнером по команде Жуниором Мораесом.