Хавбек "горняков" еще раз рассказал о своем решение завершить выступления в составе сборной.
Марлос, Getty Images
23 августа 2021, 09:20
Вингер донецкого Шахтера Марлос прокомментировал свое решение завершить свои выступления в составе сборной Украины.
"Почему ушел из сборной? Я хочу играть, но уже не могу. Извините. Я буду всегда болеть за украинскую сборную. Слава Украине", — сказал Марлос в эфире программы Великий футбол.
Напомним, Марлос не попал в список вызванных игроков на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022, после чего объявил о завершении карьеры в сборной.
Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию с Марлосом и его партнером по команде Жуниором Мораесом.