ЧМ-2022. Отбор
Тренер перевел полузащитника из резервного списка.
Евгений Макаренко, УАФ
18 августа 2021, 18:28
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петраков внес небольшие коррективы в список вызванных на ближайшие матчи футболистов.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, из резервного списка в основной попал Евгений Макаренко.
Отметим, что в резервном списке остались Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Юхим Конопля, Даниил Сикан, Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин.
Напомним, что на Football.ua доступен полный список футболистов, которые получили вызов на ближайшие матчи против Казахстана и Франции.