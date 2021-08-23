Украина

Наставник команды из Ковалевки поделился своими эмоциями после поражения от Александрии.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение своей команды в поединке пятого тура украинской Премьер-лиги против Александрии (0:1).

"По содержательности, это, наверное, наша лучшая игра была в сезоне – по созданным моментам, по агрессии. Но и у наших ворот было много моментов. Это чемпионат Украины – кто первый забивает гол, то потом действует на контрвыпадах, лучше выглядит на контратаках, лучше играет, когда есть пространство. Не считая наших грандов. По качеству – одна из лучших игр, по счету – поражение, вот и все.

Есть пословица – фарт нужно заслужить. Когда у нас удачи нет, когда мяч не лезет в сетку, не хочу списывать на мастерство, это и отношение между собой, тренировочный процесс. Всем нужно анализировать – и главному тренеру, и футболистам в своих отношениях. Значит, что-то не так.

В игре команда старалась, но одного старания мало. Какой азарт должен быть, а мы какие-то немножко зажаты. Попали в турбулентность. Тяжелый год для нас. Мы всегда шли вверх. Вышли во вторую лигу – выиграли, вышли в первую лигу – пятое место, снова пятое место, затем вышли в премьер-лигу, два года подряд выходили в еврокубки. Но у каждой команды наступают такие времена, которые нужно пережить.

Сейчас наступает тот экзамен, когда мы вместе должны это прожить. Такая ситуация больше показывает, кто на что способен, кто рядом с тобой, и с кем ты в одной лодке.

Ситуация с Волынцом? Ситуация тяжелая. Он решает — делать операцию или нет. Месяц-два его не будет. А если он решит делать операцию, то полгода. Одни врачи говорят делать операцию, другие говорят нет. Если бы он полевой был, может быть, и не нужна операция, а он вратарь. По Новаку там также все серьезно. У него кровотечение было, я понимаю, что это не один месяц", — приводит слова Костышина официальный сайт Колоса.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Колос — Александрия.