Украина

Наставник команды из Петрово поделился своими мыслями после победы над Львовом.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды в поединке пятого тура УПЛ против Львова (2:1).

"Первые 20 минут немножко не получились. Потратили больше эмоций после игры с Динамо, но после перерыва ребята хорошо выглядели, забили два мяча. Я доволен, что добыли положительный результат.

Я был готов делать замены в перерыве, а потом говорю: "Ребята, если забьем в первые 10 минут — мы выиграем". Забили за первые не 10, а 7. Они справились с задачей", — сказал Лавриненко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Львов — Ингулец.