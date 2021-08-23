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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассказал, как уход Лионеля Месси повлиял на игру его команды.

Раз обязанностей стало больше, значит можно и новый контракт попросить?

Забудьте, что я только что говорил о новом контракте.

Братья Суркисы посетили гостевой матч Шахтера против Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, завершившийся минимальной победой "горняков".

Теперь появились сомнения, что футболисты перерыв между таймами проводят в раздевалке, а не в "соседнем здании".

Супрягу за это лето уже успели проиграть для 50% клубов итальянской Серии А. Самое сложное в этой схеме — заставить хоть кого-то прийти и забрать свой выигрыш.

Защитник турецкого Галатасарая Маркао избил своего партнера по команде Актюркогла прямо во время игры.

"Клуб-любимчик" из Турции, конечно же, не выбирался ими по наличию оранжевого цветы на форме. Это все совпадения!

Рома объявила о подписании нападающего Челси Тэмми Абрахама за 40 миллионов евро.

У меня два варианта, как такое могло произойти:

1. Моуриньо в доле и получил свой "кусок пирога" от тех 40 млн.

2. Моуриньо забыл, что в Италии переплачивать за английский паспорт игрока совсем необязательно.

Лиссабонская Бенфика, за которую выступает украинской форвард Роман Яремчук, просматривает нападающего сборной Камеруна U-20 Этьена. Это'о, сына того самого Самюэля Это'о.

Наши читатели прекрасно знают, что нужно делать в таких ситуациях

А пока Роман Яремчук достает гаечный ключ, мы переместимся к интервью его жены Кристины, которая рассказала некоторые подробности из совместной жизни с форвардом Бенфики: "Роман ест 13 раз в день, и ему всегда мало".

Не одобряю, так как в моей семье принято ограничиваться только кровью младенцев, хотя иногда так хочется себя чем-то побаловать...

Нападающий Севильи Алехандро Гомес рассказал подробности своего скандального ухода из Аталанты: "Гасперини напал на меня в раздевалке. Люди заслуживают знать правду".

100% Гасперини все это время заставлял Гомеса мыться в загрязненной воде.

Аякс из Амстердама посвятил Бобу Марли свою новую третью форму.

Некоторые клубы УПЛ уже получили от болельщиков несколько перспективных идей на реализацию.

Криштиану Роналду попросил не ставить его в основу на матч с Удинезе — он надеется покинуть Ювентус.

Все это хорошо и очень интересно, но больше интересует вопрос, насколько в ПСЖ легко "набивать стату" на банковском аккаунте?

Главный тренер Челси Томас Тухель "попросил" Ромелу Лукаку помочь Тимо Вернеру попадать в ворота.

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