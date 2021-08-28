ЧМ-2022. Отбор

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Казахстан — Украина пройдет уже 1 сентября.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает журналист Владимир Жарков в своем Telegram-канале.

По информации источника, в настоящее время 52-летний специалист изолирован от команды, но проведению матча это не угрожает.

Напомним, что в понедельник футболисты сборной Украины вылетают в Нур-Султан для проведения матча четвертого тура отборочного этапа ЧМ-2022.

Матч Казахстан — Украина состоится 1 сентября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.