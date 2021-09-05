Украина

Товарищеская игра пройдет в Пльзени 8 сентября.

УЕФА назначил словацкую судейскую бригаду для работы на товарищеском матче между сборными Чехии и Украины, который пройдет 8 сентября в Пльзени. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром матча назначен Филип Глова, а его помощниками будут его соотечественники — Петер Беднар и Эрик Вайсс. Четвертый рефери - Ондржей Берка.

Напомним, сборная Украины в последние дни провела два отборочных матча ЧМ-2022, в которых дважды расписала мировые с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

Ранее сообщалось, что семь игроков покинули расположение сборной Украины — довызваны Конопля и два игрока Зари.

Матч Чехия — Украина пройдет в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени.