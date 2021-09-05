ЧМ-2022. Отбор

Команда Александра Петракова набрала пять очков в пяти матчах отбора ЧМ-2022.

Вчера, 4 сентября, сборная Украины провела очередной поединок в отборочной кампании ЧМ-2022, в котором расписала мировую с Францией (1:1).

Таким образом, "сине-желтые" сыграли пять поединков в отборе ЧМ-2022 и все пять закончили с ничейным результатом.

До сборной Украины таким "достижением" мог похвастаться только Уэльс, который пять раз делил очки в матчах отборочного цикла ЧМ-2018.

Также Украина повторила свой же рекорд по ничьим подряд, который держался с отбора на ЧМ-2002, где "сине-желтые" расписали мировые с Беларусью, Норвегией и дважды с Уэльсом.

Ранее сообщалось, что семь игроков покинули расположение сборной Украины, а вместо них довызваны Конопля и два игрока Зари.