ЧМ-2022. Отбор

Александр Петраков решил отпустить основных футболистов после двух напряженных поединков в отборе ЧМ-2022.

После вчерашнего матча с Францией (1:1) в рамках отбора ЧМ-2022, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины принял решение отпустить семь основных игроков в расположение своих клубов. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Расположение сборной Украины покинули вратарь Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко и Илья Забарный, а также полузащитники Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Руслан Малиновский.

Также отметим, что днем ранее расположение сборной покинул хавбек Игорь Харатин, который почувствовал дискомфорт из-за проблем с желудком.

Между тем из резервного списка были вызваны Ефим Конопля из донецкого Шахтера, Владислав Кочергин и Сергей Булеца — представляющие луганскую Зарю.

Уже сегодня все трое прибудут в Киев, где примут участие в вечерней тренировке. Завтра, подопечные Александра Петракова отправятся в Пльзень для проведения товарищеского матча против Чехии.

Состав сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба — Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, матч Чехия — Украина состоится 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени.