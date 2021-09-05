ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в матче пятого тура квалификации на чемпионат мира-2022.

Ничейные исходы поединков могут иметь совершенно разное послевкусие, что достаточно красноречиво подчеркивают встречи Украины и Франции в рамках текущего отборочного цикла. Коллектив под руководством Андрея Шевченко сыграл с "Les Bleus" со счетом 1:1 на выезде, а Александр Петраков повторил данный результат уже в домашней игре, при этом продлив нашу славную серию выступлений в матчах против данного соперника на своем поле.

Какие-либо турнирные задачи данный результат совершенно не помог решить — остается три игры до конца отбора, и если в них не будет трех побед, то и говорить о чемпионате мира-2022 с участием нашей сборной не придется. Однако, в этот вечер совершенно не хотелось думать обо всем этом непосредственно во время игры. Команды показали качественный футбол, которые еще и завершился с приемлемым для нас счетом.

По итогам голосования, при поддержке спонсора сборной Украины ТМ Львівське, приз "Лев матчу" в игре против Франции получил полузащитник нашей национальной команды — Николай Шапаренко, который записал на свой счет единственный гол нашей команды в этот вечер. Помимо этого, в актив футболиста точно можно занести лидерские качества, стабильный пас, отсутствие страха при ведении единоборств, а также уверенную работу с мячом. Шапаренко был лучшим на поле во многих компонентах, за что судьба и вознаградила его первым забитым мячом в составе национальной команды.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов — 7,0. Со стороны именитых соперников было не так уж и много ударов в створ наших ворот, однако от серьезной работы, равно как и от пропущенных голов, нашего голкипера это не уберегло. Именно с сейва Пятова фактически началась наша голевая атака в первом тайме, а его усилия в момент с пропущенным голом невозможно было недооценить — до очередного спасения не хватило считанных сантиметров, и если бы оно произошло, то у общепризнанного "Льва матча" точно был бы достойный конкурент.

Александр Тымчик — 6,5. Наш правый фланговый защитник прекрасно подошел для противостояния скоростному Коману на фланге атаки французов. На внутренней арене Тымчику будет сложно подобрать конкурента в данном компоненте, но в составе чемпионов мира есть сразу несколько футболистов, с которыми ему точно будет непросто. Дуэль против одного из них, как показалось на общем плане, Александр оставил за собой.

Илья Забарный — 6,5. Качественное преображение юного футболиста произошло за считанные дни после неудачного матча против Казахстана. Забарный легкостью пользовался преимуществом в габаритах внутри собственной штрафной, регулярно снимая высокие мячи. При этом, ему привычным образом передали право исполнять определенную часть длинных передач в направлении атаки, с чем у него тоже было все в относительном порядке.

Сергей Кривцов — 6,5. В целом, можно сказать, что Дешам и сам себя где-то переиграл, поставив одного лишь Мартиаля противостоять тройке наших центральных защитников, которые качественно передавали его между собой, или же попросту не давали мячам приходить к форварду соперников. Кривцов был частью этого игрового рисунка в обороне, и подчищал за менее опытными партнерами по команде. Его уверенности и спокойствию в этом матче можно лишь позавидовать.

Николай Матвиенко — 6,5. Как и у остальных партнеров по центру обороны, у еще одного представителя Шахтера также было достаточно работы в этом поединке. Ключевой задачей сборной в этой зоне было не пропустить заброс за спину, благодаря чему несколькими днями ранее и пришел к успеху Казахстан, а Матвиенко при этом исполнял роль подвижного элемента защиты, которому в конечном итоге удалось сдержать все попытки Франции выйти в пас через средние и длинные передачи.

Виталий Миколенко — 5,5. Левый фланговый защитник попытался комбинировать игру в атаке и обороне в равных пропорциях в этот вечер в тех ситуациях, когда ситуация на поле благоприятствовала этому. Мы так и не дождались от Миколенко его фирменных обостряющих передач, а в единоборствах в своей зоне он регулярно уступал своим оппонентам. Достаточно много было и потерь в его исполнении. В целом, можно сказать, что этот матч Виталий не сможет записать себе в актив, но и полностью из игры нельзя было сказать, чтобы он выпадал.

Тарас Степаненко — 6,0. Наш разрушитель качественно исполнял привычную для него роль вышибалы, и далеко не один лишь Поль Погба заводился после очередного жесткого контакта со Степаненко. Бескомпромиссная игра в отборе и грамотное перемещение по своей зоне — Тарас вновь показал образец игры добротного опорника, но чем-то особенным запомниться не сумел.

Николай Шапаренко — 8,0.

Андрей Ярмоленко — 6,5. Опытный футболист будто бы переживает вторую молодость, когда приезжает в национальную сборную, и у него с первых минут поединка начинает идти игра. Ярмоленко на кураже шел в дриблинг при первой удобной возможности. Порой, даже там, где этого не требовала ситуация. Именно по этой причине в его персональной статистике оказались более 10 потерь мяча за игру, но без риска все эти технические маневры не стоят фактически ничего. К слову, далеко не всегда партнеры понимали ход мысли Андрея.

Роман Яремчук — 6,5. Форвард сборной Украины вышел на игру заряженным на гол, что сыграло с нами злую шутку в моменте, когда Яремчук снял с ноги у Миколенко подачу от Ярмоленко с правого фланга, но как нельзя пришлось к месту в ситуации с забитым голом, когда только лишь за счет упорства футболисту удалось проложить себе путь к чужой штрафной. Роман не был в этом матче образцом подражания для юных нападающих в плане реализации голевых моментов, так как банально не бил по воротам, однако на благо команде он все равно поработал достойно.

Виктор Цыганков — 6,0. Что касается нашего левого инсайда, то смело можно записывать этот матч в актив и Виктору. Цыганков не так часто, как нам того хотелось, встречался с мячом в комфортной зоне для завершающего удара, однако это совершенно не мешало ему быть одним из наиболее опасных футболистов в составе нашей команды при исполнении достаточно редких стандартных положений.

Руслан Малиновский, Даниил Сикан, Сергей Сидорчук, Александр Зубков — замены от тренерского штаба сборной Украины в этом матче стали лишь чистой формальностью, так как у нас попросту нет возможностей, подобных Франции, бросать в бой по ходу игры игроков уровня лучшего бомбардира мадридского Реала. Вышедшие на замену футболисты игры точно не испортили, но и разительного усиления не привнесли.