ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник провел отличный поединок, отметившись шикарным голом.

В рамках отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины в домашнем поединке смогла расписать мировую с национальной командой Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Авторитетный портал Whoscored определил Николая Шапаренко лучшим игроком сборной Украины в прошедшей игре с французами.

Шапаренко получил оценку 7,3, как и лучший футболист сборной Франции Поль Погба.

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