ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник провел отличный поединок, отметившись шикарным голом.
Николай Шапаренко, УАФ
05 сентября 2021, 08:45
В рамках отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Украины в домашнем поединке смогла расписать мировую с национальной командой Франции. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Авторитетный портал Whoscored определил Николая Шапаренко лучшим игроком сборной Украины в прошедшей игре с французами.
Шапаренко получил оценку 7,3, как и лучший футболист сборной Франции Поль Погба.
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