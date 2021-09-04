ЧМ-2022. Отбор

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.

Сборная Украины принимает на своем поле Францию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В данной новости вы можете смотреть видео лучших моментов противостояния команд Александра Петракова и Дидье Дешама.

Обзор первого тайма:

1:1. Гол Антони Мартиаля:

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Франция вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.