ЧМ-2022. Отбор
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на ЧМ-2022.
Украина - Франция, УАФ
04 сентября 2021, 23:05
Сборная Украины принимает на своем поле Францию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.
В данной новости вы можете смотреть видео лучших моментов противостояния команд Александра Петракова и Дидье Дешама.
Обзор первого тайма:
1:1. Гол Антони Мартиаля:
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Украина — Франция вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.