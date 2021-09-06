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Юрий Записоцкий подробно описал ситуацию вокруг ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с уходом Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины после Евро-2020.

"30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко. Сказал ему: Андрей Николаевич, в тех условиях, что есть сейчас, на следующий день нам нужно оформить решение о завершении контракта и увольнении вас и всего тренерского штаба. Но, поскольку знаю от президента УАФ, что у вас 2 или 3 августа запланирована встреча, соответственно, сможем подписать новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Это бюрократическая часть, на что Шевченко, конечно, согласился. Он сказал: делай все, что нужно по закону, все, что считаешь нужным, действительно 2 или 3 мы встретимся и будем обсуждать условия нового контракта.

Кроме телефонных разговоров, конечно, была выполнена вся юридическая часть. Отправлено на адрес Шевченко, который указан как способ коммуникации и его местонахождения, сообщение о встрече, об окончании контракта, об обсуждении условий нового. Кроме того, его представителю, который представлял интересы Шевченко на протяжении 5 лет, периода действия его контрактов с УАФ, они были отправлены средствами электронной связи. Поэтому с нашей стороны в плане сообщения, приглашения – все было исполнено.

К сожалению, ответа мы не получили. Насколько мне известно, ни 2, ни 3 августа встреча не состоялась. Как вы, наверное, понимаете и могли наблюдать за тем, как развивалась ситуация потом – у нас не было плана Б. Потому что вся наша работа была направлена на то, что будем продлевать сотрудничество с Шевченко, а вопрос стоял только по техническим деталям и условиям нового контракта. Собственно, с этой проблемой была связана двухнедельная эпопея с назначением нового главного тренера. Это, наверное, можно поставить и себе в вину. Мы не были готовыми к такому развитию событий. Лично я искренне надеялся, что контракт с Шевченко будет продлен.

Не было речи об уменьшении вознаграждения абсолютно. Речь шла о структурировании вознаграждения и оплаты труда главного тренера в соответствии с европейскими практиками. Когда есть чистый и неизменный размер, не зависящий от результатов, и есть бонусная часть, которая, зависит от спортивных результатов, и которая очень сильно варьируется. От минимальной стандартной до заоблачной при выходе в финальную часть чемпионата Европы или мира.

Шевченко за 5 лет заработал около 400 млн гривен? Не подтверждаю и не опровергаю эту абсолютную сумму. Но где-то она соответствует действительности. В общих чертах, да", — сказал Записоцкий в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее УАФ показала письмо, в котором приглашала Шевченко для продления контракта.