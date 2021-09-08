Украина

Александр Петраков и его команда прошлись с экскурсией по кафедральному собору святого Варфоломея.

Сборная Украины продолжает подготовку к предстоящему товарищескому матчу против Чехии.

Во вторник "сине-желтые" провели прогулку по чешскому Пльзеню, которая включала в себя экскурсию по кафедральному собору святого Варфоломея, который был возведен в средневековье.

После прогулки в сборной было теоретическое занятие, на котором тренерский штаб обратил внимание анализу игры ближайшего оппонента — сборной Чехии.

Предигровая тренировка состоялась вечером на поле Дусан Арена, вмещающей 11 000 зрителей. Местные власти позволили заполнить стадион на 50 процентов: ожидается, что из пяти с половиной тысяч фанов одну тысячу составлять украинцы, поэтому наша сборная не будет без поддержки.

Сегодняшняя тренировка, в которой традиционно отрабатывалась тактическая схема на предстоящий матч, была насыщена игровыми упражнениями. Завершила занятия короткая двусторонняя игра. Игроки работали с хорошим настроением и удовольствием, выполняя тренерские задания и помня установку Александра Петракова о важности победы в каждом матче национальной команды, независимо от статуса.

Состав сборной Украины на матч против Чехии

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба — Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.