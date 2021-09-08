ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию ситуация в отборочной группе ЧМ-2022, где выступает сборная Украины.

Прошла очередная международная пауза, по ходу которой были сыграны матчи отборочной кампании предстоящего чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сборная Украины провела два отборочных матча, оба из которых закончились ничейными результатами. Сперва команда Александра Петракова расписала мировую с Казахстаном (2:2), а затем поделила очки с действующими чемпионами мира — Францией (1:1).

Таким образом, сборная Украины набрала пять очков в пяти играх и делит второе место с Финляндией, опережая финнов по дополнительным показателям, но у них есть игра в запасе. На первом месте находится Франция, у которой 12 очков после шести встреч. У Боснии и Герцоговины и Казахстана два последних места с тремя очками, но у боснийцев сыграно четыре игры, а у казахов — пять.

Напомним, уже сегодня, 8 сентября, сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.