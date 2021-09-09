Украина

"Сине-желтых" ждут матчи против Португалии, Италии и Швейцарии.

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по пляжному футболу стартует в Суперфинале Евролиги-2021, который пройдет с 9 по 12 сентября в португальском городке Фигейра-да-Фош.

Команда Николая Костенко выступит во второй группе, где соперниками "сине-желтых" будут Португалия, Италия и Швейцария.

Состав сборной Украины

Вратари: Владимир Гладченко (Сервит), Андрей Неруш (Артур Мьюзик).

Полевые игроки: Игорь Борсук, Андрей Борсук (оба — Артур Мьюзик), Олег Зборовский (NC Beachsoccer), Дмитрий Войтенко, Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Дмитрий Медведь, Максим Войток (все — Сервит).

Календарь матчей сборной Украины

9 сентября, 20:30. Украина — Португалия

10 сентября, 15:15. Италия — Украина

11 сентября, 15:15. Швейцария — Украина

12 сентября победители групп сыграют между собой в финале Евролиги-2021. Обладатели других мест будут определены в стыковых матчах между сборными, которые заняли соответствующие места в своих группах.

Ранее сообщалось, что Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.