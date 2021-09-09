Украина

Защитник "сине-желтых" высказался после игры с Чехией.

Защитник сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал упущенную победу над Чехией (1:1) в товарищеском матче.

"Очень тяжелая игра была. В нескольких играх мы пропускаем на последних минутах. Не знаем, что уже с этим делать.

Надеемся, что эти игры уже закончились и будет позитивный результат для нас. Нам уже нельзя терять очки. Хоть эта игра и была товарищеской, но мы хотели победить", — сказал Тымчик в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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