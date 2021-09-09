ЧМ-2022. Отбор

В отборочном матче ЧМ-2022 футболист оформил дубль в матче против Украины.

Пресс-служба Тобола подтвердила информацию о положительном допинг-тесте у полузащитника сборной Казахстана Руслана Валиуллина.

"Футбольный клуб Тобол получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным.

Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, на данный момент идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста.

Допинг-проба у Руслана Валиуллина, как и у еще одного футболиста клуба Сергея Малого, была взята после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Конференций Жилина – Тобол.

Результат теста был отправлен на личную почту футболиста 2-го сентября, когда футболист уже находился в дороге в Финляндию в составе делегации сборной Казахстана.

Клуб сейчас находится на постоянном контакте с юридическими органами КФФ с целью более тщательного изучения дела", – говорится в заявлении Тобола на странице ВКонтакте.

Напомним, именно Валиуллин оформил дубль в отборочном поединке ЧМ-2022 против сборной Украины (2:2).