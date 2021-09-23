Украина

Защитник "бело-синих" поделился своими эмоциями после игры с Шахтером.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды в матче Суперкубка Украины против донецкого Шахтера (0:3).

"Шахтер переиграл нас полностью. У нас были моменты, но команда соперника сыграла очень дисциплинировано. Мы не сыграли так, как могли сыграть.

Шахтер показал, что у них была огромная мотивация и желание выиграть. Я не говорю, что мы не хотели выиграть, но не смогли, наверное, выполнить установку тренера.

До первого гола у нас было больше моментов, но мы не смогли их реализовать. Игра была до гола, он нас надломил. На второй тайм нужно было выйти с желанием отыграться, но не получилось.

Я бы не сказал, что Шахтер сильно изменился при Де Дзерби, но все же есть некоторые изменения. Но Мистер Луческу это все разобрал, рассказал о том, как теперь играют крайние защитники Шахтера, они теперь чаще идут в центр", — сказал Караваев после матча с Шахтером.

Ранее сообщалось, что Луческу не прошел коридор, созданный игроками Шахтера, перед награждением Суперкубка Украины.