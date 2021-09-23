Украина

Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине.

В среду, 22 сентября, донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо (3:0) и стал обладателем Суперкубка Украины.

Таким образом, "горняки" завоевали девятый Суперкубок в своей истории — именно столько же на счету "бело-синих".

Кроме этих двух клубов никто не брал этот трофей, но в матчах за Суперкубок принимали участие Ворскла, Таврия, донецкий Металлург и Черноморец.

Также "горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины, что на два меньше, чем у киевлян.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Динамо.

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