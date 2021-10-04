Украина

Хавбек "северян" поделился своими эмоциями после дебюта в составе черниговского клуба против бывшей команды.

Полузащитник Десны Владлен Юрченко прокомментировал свой дебют в составе черниговского клуба в матче десятого тура УПЛ против своей бывшей команды — луганской Зари (0:2).

"У меня было много разных предложений, но где-то не сходились, где-то не получилось. У меня не было задачи — перейти куда-нибудь, поэтому так получилось. Время шло и нужно было определяться и выбор пал на Десну.

Контракт с Зарей? Было много сложностей. На данный момент не хочу об этом говорить, но первое это то, что мы не сошлись по срокам нового контракта, а второе я не буду пока говорить — может потом как-нибудь расскажу. Сейчас моя задача, сконцентрироваться на клубе, на своей игре и на результате.

Негативная реакция с трибун фанатов Зари? Это футбольная жизнь — не все зависит от меня. Может, болельщики Зари обижены, я сегодня слышал с трибун много чего. Но, я думаю, что скоро все как-то узнают и, наверное, не будет больше так думать и говорить", — сказал Юрченко в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Заря — Десна.