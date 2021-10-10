ЧМ-2022. Отбор

Стали известны судейские назначения на матч отбора ЧМ-2022.

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной.

Главным арбитром встречи назначен немец Феликс Цвайер. Его ассистентами будут его соотечественники Марко Ахмюллер и Кристиан Дита. Резервным арбитром назначен Свен Яблонски.

На матче будет работать система ВАР, а арбитром видеоассистента рефери выступит Бастиан Данкерт, а его помощником будет Ян Зайдель.

Напомним, матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.