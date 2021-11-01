Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.
Днепр-1 - Минай, СК Днепр-1
01 ноября 2021, 12:30
В двенадцатом туре украинской Премьер-Лиги Днепр-1 на своем поле примет Минай.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.
После 12 игр Днепр-1 набрал 22 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, а у Миная восемь баллов и 14 строчка.
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