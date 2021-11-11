Украина

Полузащитник поделился своими мыслями о сборной Украины.

Полузащитник финского клуба СИК Денис Олейник рассказал о своих ощущениях после того, как побывал на матче между сборными Финляндии и Украины, а также поделился своим мнением о составе национальной команды.

"Мне было очень приятно посетить матч — в Финляндии живет очень много людей с Украины, было очень много наших болельщиков. Наша сборная продемонстрировала очень хороший футбол, закономерно победила, поэтому вдвойне приятно было оказаться на матче, который мы выиграли.

Общение с игроками со сборной? Я общался с Андреем Ярмоленко перед игрой, мы виделись с ним, он мне и билеты обеспечил на игру, за что ему большое спасибо. Мы с дочкой были, и моя дочка ему сказала, Андрей, вы завтра забьете гол и он забил. Приятно, что приехали на удачу.

Три основных полузащитника в составе сборной? Однозначно, будет играть один из двух — это Сидорчук или Степаненко, из трех игроков в центре, это Зинченко — Шапаренко или Зинченко — Малиновский. Если мы будем играть в три центральных. Если мы будем играть в два центральных, тогда это скорее всего Степаненко или Сидорчук и Зинченко. Но я думаю, мы скорее всего будем играть в три в центре, поэтому будет играть кто-то один из двоих, это Степаненко или Сидорчук, и один кто-то не будет играть, это Шапаренко, Малиновский или Зинченко.

Буяльский? Наверное, будет на замене, хотя мне он очень нравится, как футболист, и он здорово очень играет, и с Казахстаном мне он очень понравился. Сложный выбор, здесь для тренера нелегко, потому что каждый игрок сильный. И это хорошо, что есть из кого выбирать, хорошо, что есть ротация, есть лавочка, есть игроки, которые в любой момент могут выйти, усилить игру команды, добавить, переломить ход поединка, если понадобится, поэтому, все должны быть готовы", — сказал Олейник в эфире YouTube-канала vZbirna.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, Украина проведет товарищеский поединок против Болгарии. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.