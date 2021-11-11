U-21

Встреча команд завершилась со счетом 1:1

Молодежная сборная Украины не смогла переиграть своих сверстников из Северной Македонии в выездном матче в рамках отбора на Евро-2023.

Украинская команда открыла счет на 43-й минуте поединка, когда отличился защитник Александр Сирота. Однако хозяева отыгрались во втором тайме усилиями Томче Гроздановски.

Северная Македония U-21 – Украина U-21

Голы: Гроздановски, 58 – Сирота, 43.

Украина U-21: Трубин – Вивчаренко, Батагов, Сирота, Сыч – Судаков (Михайленко, 81), Бондаренко, Крыськив (Желизко, 70) – Мудрик (Алефиренко, 85), Вьюнник (Ванат, 70), Назаренко (Очеретко, 70).