Украина

Александр Петраков поделился своими ожиданиями перед игрой с Болгарией.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящий товарищеский поединок против Болгарии.

"Мы смотрим на игру с Боснией. Смотрим, думаем, решаем. Откровенно скажу, что в матче с Болгарией дам некоторым ребятам отдохнуть, потому что они очень много наиграли. Нужно, чтобы они были свежими. Некоторые сыграют по тайму.

У нас всего лишь шесть замен, так что огромной ротации просто не может быть. Я не могу дать игровое время всем футболистам, которые приехали в сборную, и они сами это прекрасно понимают. Кто себя проявит, будет отдаваться игре, тот и выйдет на решающий матч с Боснией", — приводит слова Петракова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, Украина проведет товарищеский поединок против Болгарии. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.