Украина

Функционер рассказал, почему игра состоится в Одессе.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал предстоящий матч сборной Украины против сборной Болгарии.

"Мы знаем, что в Одессе очень изысканный болельщик, знает толк в футболе, как должны играть наши команды – и Черноморец, и сборная. Уверен, что болельщики соскучились по сборной.

Мы очень хотели привезти ее сюда, и как раз план – товарищеская игра, сборная Болгарии. Знаем, что в Одессе много выходцев из этой страны. Это также знак дружбы между нашими народами, нашими странами.

Я уверен, что будет прекрасная игра и для сборной Болгарии. Это перед Боснией будет хорошая возможность для нашего штаба посмотреть разные вариации схем игры, возможности наших футболистов", — сказал Павелко.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, Украина проведет товарищеский поединок против Болгарии. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.