Сборная Украины примет в Одессе команду Болгарии в рамках подготовки к последнему матчу отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Вашему вниманию стартовые составы команд: 

Украина: Бущан — Матвиенко, Кривцов, Соболь — Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко — Ярмоленко, Довбик, Зубков. 

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Корниенко, Караваев, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Яремчук, Коваленко, Сикан, Степаненко. 
Болгария: Михайлов — Велковски, Димитров, Христов, Йорданов — Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов — Десподов, Илиев А.
Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И.
Матч Украина — Болгария начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.