Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Болгарией.
Руслан Малиновский, фото: УАФ
11 ноября 2021, 18:21
Сборная Украины примет в Одессе команду Болгарии в рамках подготовки к последнему матчу отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Украина: Бущан — Матвиенко, Кривцов, Соболь — Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко — Ярмоленко, Довбик, Зубков.
Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Корниенко, Караваев, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Яремчук, Коваленко, Сикан, Степаненко.
Болгария: Михайлов — Велковски, Димитров, Христов, Йорданов — Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов — Десподов, Илиев А.
Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И.
Матч Украина — Болгария начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua
будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка
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