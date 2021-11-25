Украина

Football.ua вспомнил провальные еврокубковые сезоны для украинских клубов.

Еврокубковый сезон-2020/2021 — страшный сон для украинских болельщиков. Уже после пяти туров Лиги чемпионов Динамо и Шахтер распрощались с шансами на евровесну, забив всего по голу, а Заря от разгромных поражений смогла перейти лишь к победам над софийским ЦСКА в Лиге Конференций (в группе Лиги Европы команд у нас и вовсе нет!), и то при откровенно непонятной игре. Нехарактерной команде Скрипника — как минимум. И это мы еще невольно забываем Ворсклу и Колос, которые с этой самой Лиги Конференций вылетели еще на раундах квалификации.

Данные результаты — хороший повод порыться в нашей истории и вспомнить самые провальные евросезоны для наших клубов.

Сезон-1995/1996

Оговоримся сразу, что в 90-х до момента возвращения Лобановского у нас в принципе было мало хорошего в Европе. Да, победа Динамо над Спартаком в сезоне-1994/1995 имела важный исторический характер, но по сути не дала ничего — четвертое место в группе. От Черноморца, Таврии, Карпат, винницкой Нивы — мало чего ожидали в принципе. И вы удивитесь, но даже Днепр до конца 90-х в Европу не попадал.

Конкретно розыгрыш-1994/1995 обернулся для нашей страны огромным скандалом, который расписан и переписан уже миллионы раз. Речь, конечно, о знаменитых шубах, которые лишили Динамо права выступать в Лиге Чемпионов.

И ведь киевляне под руководством Йожефа Сабо только прошли датский Ольборг, в первом туре обыграли греческий Панатинаикос, заработав свои первые 3 очка в Лиге Чемпионов (да, давать за победу 3, а не 2, начали именно с того сезона), как тут объявился испанский арбитр Антонио Лопес Ньетто. Дисквалификация бело-синих распространялась на этот и последующие 2 сезона, но второй вопрос в европейских кабинетах решить удалось. А тогда — вон из Европы прямо посреди группового этапа. Ольборг, заходи!

Другие наши клубы, а именно Черноморец и Шахтер, сыграли просто на своем уровне. Одесситы в Кубке УЕФА прошли мальтийский Хибернианс и польский Видзев, а затем вылетели от французского Ланса (во втором раунде), тогда как дончане в Кубке Кубков обыграли Линфилд из Северной Ирландии, а Брюгге пусть и достойно (0:1, 1:1), но уступили (первый раунд турнира).

Сезон-2000/2001

По правде говоря, без весны мы оказались и годом ранее, в розыгрыше-1999/2000. Но есть один нюанс: во времена двух групповых турниров Лиги чемпионов даже проход первой можно было назвать успехом, и Динамо его совершило. Хотя по личным амбициям клуба это был удар — после полуфинала-то!

В розыгрыше же-2000/2001, когда киевляне были помимо Шевченко лишены и Реброва, все сложилось намного печальнее. 4 очка в квартете, единственная радость в виде разгрома брюссельского Андерлехта со счетом 4:0 (хотя и ничью с МЮ можно отметить), 2 поражения от ПСВ... По сути, небольшим заблуждением является мысль, что Динамо начало падение после смерти Лобановского — ведь по сути последние 2-3 года Мэтра уже приносили болельщикам мало позитива.

Шахтер, на правах вице-чемпиона, пробился в группу через квалификацию, пройдя эстонскую, внимание, Левадию Маарду из Таллина, а также пражскую Славию. Матч в столице Чехии, который увенчался голом Андрея Воробья на 90+1 (минимальная победа подарила дончанам овертайм) и победным выстрелом Сергея Ателькина в дополнительное время, вошел в историю "горняков" особенно.

На групповом этапе все было куда более прискорбно. Чемпион Италии римский Лацио разорвал Шахтер дважды в пух и перья, с еще одной пражской командой — теперь уже Спартой, украинский клуб смог только обменяться победами, а с блестящим Арсеналом Арсена Венгера… как бы так выразиться, это было интересно. В лондонской игре на Хайбери "канониры" совершили победный камбэк с 0:2, а в донецкой, которая в последнем туре уже ничего не решала, подопечные Прокопенко и вовсе одержали разгромную победу со счетом 3:0. Третье место — дальше не пройти.

И тут у многих может возникнуть вопрос: почему такой евросезон считать провальным, если Шахтер играл с командами, которые на тот момент находились на другой планете, а с одной из них даже делал это достойно?

Во-первых, в те времена главное впечатление все равно составляли по Динамо. Во-вторых, достойная игра не принесла ровным счетом никаких дивидендов, а порой она чередовалась с откровенными позорами. В-третьих, третье место в группе дало "горнякам" право сыграть в Кубке УЕФА (что не могло себе позволить Динамо, занявшее в первом квартете четвертую строчку), где их обыграла испанская Сельта.

И последнее. У нас ведь и другие клубы имеются. Ворскла в Кубке УЕФА прошла македонские (тогда еще без северных) Работнички, но вылетела от Боавишты, а Кривбасс сразу получил от французского Нанта шестерку по сумме двух матчей. Впрочем, в этих результатах никаких неожиданностей не было.

Сезон-2001/2002

Участников от Украины теперь было больше, но результат, пожалуй, только хуже. Начнем с категории "не двух".

Симферопольская Таврия в Кубке Интертото смогла одолеть болгарскую Варну, но ничего не смастерила против ПСЖ, приехавшего в украинский Крым без восходящей звезды по имени Роналдиньо.

Финалист Кубка Украины киевский ЦСКА, невероятно симпатичная команда с Ревой, Костышиным, Закарлюкой и компанией, прошла в Кубке УЕФА финский Йокерит и сербочерногорскую Црвену Звезду, однако дальше с ней случился Брюгге.

Днепру же просто не повезло. Все шло к тому, что во Флоренции Фиорентина распишет с сине-бело-голубыми вторые подряд нули, но под конец игры решила забить дважды, на что команда Евгения Кучеревского смогла ответить лишь одним голом, который на несколько минут вернул в матч интригу.

Шахтер в Кубке УЕФА вылетел в тот же день, что и команда из соседней области, но до этого смог "пободаться" в Лиге Чемпионов — закономерно пройдя швейцарский Лугано и не менее закономерно вылетев от дортмундской Боруссии. А вот вылет от софийского ЦСКА, да к тому же с разгромным поражением… тут, между прочим, напомним, что Кубок УЕФА тогда полностью игрался по системе на вылет — никаких групп!

Впрочем, для Шахтера тот сезон все равно вошел в историю — как первый чемпионский. А на международной арене дела пошли чуть позже.

А что же там Динамо образца последнего сезона Лобановского? В плей-офф главного турнира континента киевлянами была обыграна бухарестская Стяуа, однако на первом групповом этапе вышло такое знакомое четвертое место. Снова 4 очка — ничья с Дортмундом и победа в ничего не значащем матче с Боавиштой, 2 поражения Ливерпулю. Боруссия вообще по нам тогда прошлась хорошенько — 2 победы над Шахтером, ничья и победа над Динамо.

Сезон-2005/2006

Сезон, когда наш вице-чемпион в лице киевского Динамо не имел не то что евровесны, а даже евроосени! Дело в том, что тогда при вылете со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов команды вылетали из еврокубков вовсе. Несправедливо? Возможно, но сути это не меняет.

Команде Леонида Буряка в соперники попался швейцарский Тун. После киевских 2:2 (за наших отличились Олег Гусев и Максим Шацких) бело-синим надо было забивать в Швейцарии, чего они не сделали, да к тому же в конце пропустили необязательный мяч. Одно радует — именно тот вылет динамовцев навсегда подарил нашему футболу цитату-мем: "швейцарский футбол на подъёме". В авторах — сам Леонид Иосифович, который немедленно был уволен и заменен другим "динамовским сердцем" — Анатолием Демьяненком.

Шахтер не выглядел в том году так печально. Вылетев от Интера в следующем, третьем раунде Лиги чемпионов, "оранжево-черные" хорошенько поиграли в Кубке УЕФА. Подопечные Мирчи Луческу заняли второе место в группе со Штутгартом, Ренном бухарестским Рапидом и ПАОКом (тогда с каждым из соперников игралось по матчу) и вылетели лишь в феврале от Лилля в рамках 1/16 (2:3; 0:0).

У Днепра — пройденные два раунда квалификации, три пункта и никакого выхода дальше. Четвертое место из пяти, и это в квинтете поскромнее, чем у Шахтера — с Мидлсбро, АЗ, Литексом и Грассхоперссом.

К слову, именно посреди той осени легендарный Евгений Кучеревский подал в отставку и получил должность спортивного директора клуба, которую занимал до самой смерти. Сами же днепряне следующий раз сыграют в группе Кубка УЕФА, успевшего уже стать Лигой Европы, только в сезоне-2012/2013.

Еще одним украинским участником еврокубков в том сезоне был донецкий Металлург, который, как и предполагалось, особо в Кубке УЕФА не разгулялся — прошел венгерский Шопрон, но вылетел от ПАОКа, отправив греков в группу к Днепру.

Сезон-2007/2008

А тут, что называется, падение перед взлётом. Все мы помним, чем закончился сезон следующий.

В розыгрыше же-2007/2008 всё было максимально печально. Разве что неудача одесского Черноморца, прошедшего в Кубке Интертото солигорский Шахтер и вылетевшего от французского Ланса не была неожиданностью.

Днепр в первом раунде Кубка УЕФА не без проблем прошёл польский Белхатув, а затем с ним случилось нечто, разве что немного не дотягивающее в своей легендарности до Беллинцоны. Имя ему — Абердин. Да, конечно, шотландцы прошли дальше только по несуществующему уже правилу выездного гола (0:0; 1:1), но кто днепрянам доктор?

Дебютным тот евросезон в Кубке УЕФА (и первым за 19 лет в еврокубках вообще) был для бронзового Металлиста, и потому даже о поражении от Эвертона у харьковских болельщиков зачастую теплые воспоминания. Сенсационная ничья в Ливерпуле с нереализованными "ирисками" двумя пенальти обернулась фиаско в Харькове со счетом 2:3 и вылетом из первого раунда турнира.

А теперь — "вернемся к нашим баранам". Это не оскорбление, это просто о главном. О Шахтере и Динамо. Они в том розыгрыше одолели квалификацию Лиги чемпионов ("оранжево-чёрные" прошли армянский Пюник и австрийский Зальцбург, "бело-синие" — Сараево из так знакомой нам сейчас Боснии и Герцеговины), но бесславно опозорились на групповом этапе.

Тогдашняя команда Мирчи Луческу, конечно, может поставить себе небольшой плюсик — мячи Брандао и Лукарелли подарили ей домашнюю победу над Селтиком, а гол Жадсона принёс три очка против Бенфики в столице Португалии. Однако после удачного старта последовали как поражения в ответных матчах от названных выше команд, так и две неудачи против Милана, который уже год как покинул Андрей Шевченко. Покинул и ещё не вернулся. Шесть очков — это лишь последнее место в квартете. Никакого Кубка УЕФА.

Для Динамо же тот евросезон стал одним из самых кошмарных в истории. Команда Анатолия Демьяненко в группе с МЮ, Ромой и Спортингом набрала целых... 0 очков!!! Подобное не повторится даже в этом сезоне, тогда разве что забитых было больше — хотя бы 4.

Зимой киевлян возглавил Юрий Семин и дела потихоньку пошли на исправление. Как в Динамо, так и в еврокубковых успехах других наших клубов.

Последняя надежда

Несмотря на полный провал двух наших грандов, шансы на евровесну у Украины ещё есть. Как говорится, мы не можем — УЕФА поможет созданием нового турнира.

Правда, луганской Заре для сохранения шансов на проход в 1/16 Лиги Конференций нужно добиться положительного результата (хотя бы ничьей) на выезде против Ромы. Взять реванш как за фиаско в Запорожье, так и за поражение одного украинского тренера в минувшее воскресенье. Но в это, как вы понимаете, верится с трудом.