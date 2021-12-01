Украина

Бразильский вингер рассказал о своей новой жизни в Украине.

Вингер киевского Динамо Витиньо прокомментировал свои впечатления после перехода в киевское Динамо минувшим летом, которое стало для него первым опытом в Европе.

"Все очень интенсивно, и это мне нравится. Днем за днем я узнаю что-то новое. Это совершенно другая культура, футбол, ориентированный на физическую силу. Я хочу наслаждаться этим все больше и больше.

Возможность выступать в Лиге чемпионов — это моменты, которые я никогда не забуду. Сыграть против таких великих команд, как Барселона, Бенфика, Бавария. Выйти на поле Камп Ноу было моей большой мечтой.

В настоящее время я переживаю очень важный момент в карьере и хочу наслаждаться им все больше", — приводит слова Витиньо LANCE.

В нынешнем сезоне Витиньо провел 13 поединков во всех турнирах, в которых смог забить три мяча.