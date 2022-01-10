Украина

Футболист продолжит карьеру в Александрии.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондаренко, пополнивший ряды Александрии на правах аренды, рассказал о возвращении в клуб.

"Очень обрадовался этому предложению и сразу же его принял. Прошло лишь около полугода, город не очень изменился, а в команде – еще не успел съездить на базу, со всеми познакомиться. Это еще впереди.

Хочу принести успех и пользу команде. Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду", — сказал Бондаренко.

Отметим, что аренда Бондаренко рассчитана до лета 2023 года. Отметим, что он дважды выступал за клуб — сначала с 2016 по 2019, а после в сезоне-2020/21.

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